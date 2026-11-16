Успехът с 2:0 над Сеута бе съпътстван от много емоции

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Испанският втородивизионнен Тенерифе изигра първия си мач след смъртта на Хесус де Мигел. И победи в негова памет, като всичко, съпътстващо победата с 2:0 над гостуващия Сеута, бе посветено на бившата деветка на канарския тим.

30-годишният нападател почина в болница на 3 ноември, след като предишната вечер се сблъска тежко с вратаря на Андора Хесус Овоно.

Снимка: Getty Images

Стражът от Екваториална Гвинея бе наказан с максималните 12 за кошмарното си излизане, довело до трагичната развръзка, а междувременно The Athletic съобщава, че е започнало разследване на случилото се, което е задължително за всяка смърт, която не е по естествени причини.

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ГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА СРЕЩУ СЕУТА >>>

Преди мача символично до вход 9 на "Естадио Елиодоро Родригес Лопес" на остров Тенерифе бе открита стена, на която бе изрисуван лика на Де Мигел.

Снимка: Getty Images

Доскорошните му съотборници поднесоха цветя, като това сториха и множествено фенове на клуба.

Преди началото на мача и двата отбора излязоха с тениски, посветени на Де Мигел, а капитанът на Тенерифе Енрик Гайего постави в центъра на терена букет и екипа на Хесус с №9.

Снимка: Getty Images

В 9-ата минута срещата бе спряна за кратко, а пред един от секторите бе издигнат огромен транспарант, гласятщ "Хесус де Мигел - завинаги синьо-бял". Футболистите на Тенерифе посветиха и двата гола на покойния си съотборник, посочвайки към небето и вдигайки неговата фланелка.

ГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА СРЕЩУ СЕУТА >>>

Нападателят играеше за Тенерифе от 2025 година и в 36 мача бе вкарал 11 гола и бе направил 7 асистенции.

Снимка: Getty Images

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.