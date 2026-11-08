Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Централният защитник на ЦСКА Теодор Иванов сподели първите си впечатления след категоричния успех с 3:0 над Левски в сблъсък от 13-ия кръг на efbet Лига. Защитникът направи изключително зрелищна асистенция за първия гол на тима си, като спечели и приза за Играч на мача

"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
Виж още "Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха

"Един прекрасен финал преди паузата за националните отбори. Беше ни доста тежко, но показахме голямо сърце от нас и нашите фенове. Бяхме по-добри в завършващата фаза. Борихме се повече и закономерно спечелихме. Този мач се играе на сърце. Те си помислиха, че съм прекалено бавен, но аз не съм такъв", заяви младият бранител на "червените".

От ЦСКА използваха социалните мрежи, за да изразят радостта си след категоричния успех с 3:0 над Левски в дербито от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Червените" споделиха, че са изнесли лекция и на терена, и на трибуните.

"3:0 - ЛЕКЦИЯ НА ТЕРЕНА И НА ТРИБУНИТЕ! Кой сега е №1?", написаха от клуба.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Откриха три трупа в дома на стрелеца от Краков. Полша обяви двудневен траур Днес
Откриха три трупа в дома на стрелеца от Краков. Полша обяви двудневен траур
20531
Нощен екшън в кралското имение: Непознат нахлу и нападна сина на Мете-Марит Лайф
Нощен екшън в кралското имение: Непознат нахлу и нападна сина на Мете-Марит
7083
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
8517
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
19913
Пазителките на безсрамните книги в света на престорената невинност Impressio
Пазителките на безсрамните книги в света на престорената невинност
6274
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
9279
Шоколадов кекс като бонбон с хрупкави лешници и разтапяща се глазура Вкусотии
Шоколадов кекс като бонбон с хрупкави лешници и разтапяща се глазура
5163