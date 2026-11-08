Централният защитник на ЦСКА Теодор Иванов сподели първите си впечатления след категоричния успех с 3:0 над Левски в сблъсък от 13-ия кръг на efbet Лига. Защитникът направи изключително зрелищна асистенция за първия гол на тима си, като спечели и приза за Играч на мача
"Един прекрасен финал преди паузата за националните отбори. Беше ни доста тежко, но показахме голямо сърце от нас и нашите фенове. Бяхме по-добри в завършващата фаза. Борихме се повече и закономерно спечелихме. Този мач се играе на сърце. Те си помислиха, че съм прекалено бавен, но аз не съм такъв", заяви младият бранител на "червените".
От ЦСКА използваха социалните мрежи, за да изразят радостта си след категоричния успех с 3:0 над Левски в дербито от 13-ия кръг на efbet Лига.
"Червените" споделиха, че са изнесли лекция и на терена, и на трибуните.
"3:0 - ЛЕКЦИЯ НА ТЕРЕНА И НА ТРИБУНИТЕ! Кой сега е №1?", написаха от клуба.