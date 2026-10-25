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Реал Мадрид понесе тежък удар. 10 часа преди големия мач "белият балет" официално съобщи, че Тибо Куртоа ще пропусне тазвечерното Ел Класико срещу Барселона на "Камп Ноу".

Белгийският вратар няма да вземе участие в двубоя заради грип, който не му позволява да бъде в оптимално физическо състояние за първото Ел Класико през сезона, което е част от десетия кръг на Ла Лига.

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По този начин Реал Мадрид ще трябва да направи принудителна промяна на вратарския пост. Андрий Лунин ще застане под рамката на вратата за гостуването на каталунците.

След отпадането на Куртоа от състава Илия Волошин беше включен в групата на Реал Мадрид за двубоя.

 

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