Малко вероятно е срещата да се играе по план днес

382 Снимка: БТА

Мачът между Черно море и "Ботев" (Враца), който по план трябва да се играе от 17:00 часа днес на стадион "Тича", по всяка вероятност няма да се състои. Срещата е под въпрос заради тежките метеорологични условия в морската ни столица, където заради времето бе обявен червен код.

Из социалните мрежи се появиха снимки от съоръжението, на които ясно се вижда, че голяма част от терена е под вода, а също така валежът продължава.

Макар ръководството на варненци да се опитва да направи всичко по силите си, за да върне игрището в нормален вид, това по-скоро няма да се случи. От клуба са поискали помощ за отводянването от пожарната, но оттам са заети да правят това на по-ключови точки в града.

Старши съдията и останалите официални лица ще извършат оглед непосредствено преди началния час и ще вземат решение - дали срещата да се играе днес или да се отложи с 24 часа за 17:00 утре.

Ако се стигне до такъв развой, а във вторник времето също е лошо, то БФС ще трябва да търси място в календара за този двубой по-напред през сезона.

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