Синът на бившия президент и собственик на "Левски" бе в ложите и разказа за екшъна

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Тодор Батков-младши, син на бившия собственик и президент на Левски Тодор Батков, разказа пред dsport.bg за видяното и преживяното в ложите на стадион "Велодром" в Марсилия. Българският общественик и политик, който бе и независим кандидат за депутат, пътува често да подкрепя "сините" на европейските им гостувания.

Ето какво разказа Батков:

"Безобразна организация от страна на Олимпик Марсилия, безобразен делегат на УЕФА, който не видял, не чул. Феновете на Марсилия нахлуха в сектора първа категория, после тръгнаха към клетката с феновете.

Докато се налагат жени и деца, делегатът не е видял нищо... Има хора в болница. Има няколко души със сериозни рани, синини, охлузвания. Всички бяхме обгазени със сълзотворен газ.

Аз бях в сектор А, с билет първа категория. Хапнахме, взех си безалкохолно и видях, че в техния сектор започнаха да тичат към тунелите. В следващия момент стюардите изчезнаха и нахлуха с пръти и ножове.

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Имаше фенове на АЕК с техни шалчета. Единственото, което можехме да направим, беше да намерим укритие. Влязохме във ВИП-а, затворихме вратите и след 30 минути ни пуснаха навън. После ни преместиха в клетката.

Това си беше организирана атака, защото стюардите се дръпнаха и нахлуха хулигани с метални и дървени пръти, ножове и пожарогасители. Трябва да сме благодарни, че няма жертви.

Представете си нещо такова да се случи в София. Левски ще бъде изхвърлен от евротурнирите, ще има тежка глоба, а на французите, по моя прогноза, ще им затворят един сектор. За западняците ние сме втора категория хора.

Футболен мач е, има скандирания, жестове, но след края всичко се забравя. Това беше подготвена атака. Буквално опит за убийство. Ако нямахме късмета да намерим укритие във ВИП-а, някой щеше да си загуби живота. Затова искам да задам въпроса на УЕФА дали някой трябва да умре, за да ни третират по един и същ начин."

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