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Легендарният куотърбек Том Брейди търси път към инвестиция в английския Челси. Новината идва дни, след като 49-годишният седемкратен шампион от Супербоул напусна ръководството на Бирмингам - клуб от второто ниво на Острова Чемпиъншип.

Брейди е в контакт с шефовете на групата Clearlake Capital, която е мажоритарен собственик на Челси. Той е личен приятел с Бехдад Егбали, с когото пък бяха снимани заедно през лятото на 2025-а, на партито на Челси след спечеления финал на Световното клубно първенство в Ню Йорк.

Според информациите в Англия, Брейди няма да има място в борда на директорите, нито пък решаващ глас по сериозните инвестиционни проекти на клуба.

В същото време големият играч от близкото минало е вече и сериозен акционер в Лас Вегас Райдърс, част от НФЛ, а има интерес и в дялове от отбор в НАСКАР.

Брейди е и анализатор на тв канала FOX за мачовете в лигата по американски футбол, като договорът му е за около 375 милиона долара, за 10 сезона.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.