Легендата на Байерн даде интервю преди старта на плейофите

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Томас Мюлер направи любопитни изказвания относно разликите между футбола в Европа и американското първенство Мейджър Лийг Сокър.

Легендата на Байерн премина в канадския Ванкувър Уайткапс в първенството на Северна Америка през 2025 г.

Мюлер обърна специално внимание на регламента на първенството в интервю за "Глобал Нюз". Германецът се наслаждава на чудесен сезон отвъд Океана - тимът му завърши на първо място в Западната конференция и се готви за началото на плейофите. В редовния сезон Мюлер записа 35 мача, в които отбеляза 10 гола и записа 6 асистенции.

"Трудно е да се правят сравнения заради формата на лигата - казва Томас. - Тук няма изпадане и, съответно, няма толкова голямо напрежение. Ако нещата не вървят, хората в клубовете просто казват, че ще изградят отбора наново. Никой не обича да губи, разбира се, но ситуацията е напълно различна, когато се бориш за оцеляване.

Когато изпаднеш, губиш част от бюджета си за следващия сезон, хора остават без работа, а някои футболисти дори без договори. За привържениците също е съвсем различно. Всичко това създава огромно напрежение, което тук липсва.

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Понякога виждам наистина страхотни индивидуални изпълнения. Това, което ми липсва, е постоянството. Разликата между най-добрите и най-слабите моменти на играчите е по-голяма. Понякога забелязвам, че на играчите им липсва концентрация през всичките 90 минути."

Според бившия национал на Германия, отборите от в МЛС играят "по-безгрижно" в защита, именно заради регламента на шампионата.

От друга страна Мюлер намери и позитивното, споделяйки, че се получават по-отворени мачове.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.