Българският национален отбор е сред слабаците на Европа като представяне, а вече и като очаквания

2541 Снимка: БТА

Българският национален отбор по футбол вече не попада в никакви сериозни сметки преди старта на квалификационен цикъл.

Това е напълно разбираемо с оглед представянето на националите ни, които изобщо не попадат в разговора, когато се говори за отбори с шансове да се класират на следващия голям форум.

Става въпрос за Европейското първенство през 2028-а, жребият за което ще се тегли на 6 декември, а квалификациите предстоят да се изиграят през следващата календарна година.

Още преди да се изтегли жребият станалата все по-популярна платформа за статистически анализи "Football Meets Data", която е официален партньор на УЕФА, определи шансовете на европейските нации да се класират за първенството в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия.

За съжаление българският национален тим попада далеч назад и е нищожните шансове от 1.4% за класирането на първо Европейско от 24 години насам.

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Наистина отчайваща прогноза, която поставя българският национален тим сред най-слабите на континента. Сред тези отбори, които просто участват в квалификациите без никакъв шанс да се класират и дори да се борят за класирането.

1.4% показва именно това, че не се очаква от България дори да се намеси в битката за класиране на шампионата.

Това се вижда от шансовете ни да попаднем поне в баражите, което означава второ място в групата. Те не са много по-високи - 2.9%, което на практика си е същата нулева вероятност за каквото и да е.

Показателно е, че непосредствено пред нас в тази класация са отборите на Малта и Фарьорските острови, които все още напразно смятаме за "джуджета", защото очевидно не се представят по-слабо от нас.

При Малта шансът също е 1.4%, но пък представителите на средиземноморския остров на 74.3% шанс ще бъдат на бараж, защото спечелиха Лига "D" в турнира на Лигата на нациите и това ще ги постави само на два мача от Европейското.

Разбира се, шансът Малта да спечели тези два мача са нищожни, но все пак вероятността този отбор да бъде част от плейофите е огромна, докато при нас е 2.9%.

2.4% пък е шансът на Фарьорските острови да преодолеят квалификационната си група, което отново е по-висока вероятност от тази на България.

Отборите с по-малък шанс от нас са Казахстан, Армения, Люксембург, Кипър, Азербайджан, Молдова, Литва, Латвия, Андора, Сан Марино, Гибралтар и Лихтенщайн.

За позорно малките ни шансове допринася и фактът, че България ще е едва в четвърта урна по време на жребия, а при евентуална група с четири отбора това автоматично ни прави сериозният аутсайдер.

Всичко това се дължи на слабите резултати в продължение на вече толкова години, като тяхната най-ниска точка дойде в последните два месеца с мачовете от Лигата на нациите.

В тях родният национален тим за първи път в историята си загуби от съперници като Исландия, Естония и Люксембург, а плашещото е, че исландците с лекота ни вкараха 8 безответни гола в два мача.

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