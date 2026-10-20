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Тотнъм напусна зоната на изпадащите, където не би трябвало и да бъде след инвестициите в отбора през лятото и амбициите на клуба да се върне сред претендентите за местата в Шампионска лига.

"Шпорите" биха у дома с 3:1 новака Ковънтри и записаха първа победа във Висшата лига за сезона.

Джеймс Мадисън откри с феноменален гол, а това бе голямото му завръщане с първи старт като титуляр от 18 месеца. И ако неговата поява все пак бе очаквана след участия като резерва в последните седмици, появата на терена на Деян Кулушевски (снимката горе) по-късно в мача след 526 дни отсъствие заради серия тежки травми, бе посрещната като ново начало от феновете на Тотнъм.

Шведският национал направо вдигна стадиона с влизането си. Той игра за отбора в официален мач за последен път, когато Лестър бе още във Висшата лига. Сега тимът е в Лига 1, третото ниво. Сравнението бе направено от коментатора на Sky Sports и е  показателно колко дълго бе отсъствието на Кулушевски.

Джак Рудони изравни за Ковънтри в началото на второто полувреме, но Омар Мармуш вкара за 2:1 в 58-ата минута. В края се разписа и Бен Дейвис, за да донесе така чаканата и желана победа.

Тотнъм е с 6 точки на 16-о място, а Ковънтри е на позиция по-долу със същия актив. В следващия кръг в събота иде лондонска класика Челси - Тотнъм. 

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