Тотнъм се устреми към зона Шампионска лига, изненадата Брайтън пак губи
Кристъл Палас не успя да прати Манчестър Юнайтед на последното място
Тотнъм продължава възраждането си след кошмарния старт на сезона и постигна пет победа в последните шест кръга от Висшата лига.
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Отборът на Роберто де Дзерби спечели с 2:0 гостуването си на Съндърланд в 12-ия кръг, след като в предишните седмици надделя още над Ковънтри, Челси, Кристъл Палас и Ипсуич.
Така Тотнъм продължава да катери класирането и е осми с 18 точки, само на три точки от петото място, което дава право на участие в Шампионска лига.
"Шпорите" се възползваха от ранен директен червен карто нна Тома Мюние още в 12-ата минута и отбелязаха голове чрез Джеймс Мадисън в 35-ата и 70-ата минути. Поражението остави евроучастника Съндърланд в зоната на изпадащите на 18-то място с девет точки.
В друг важен мач от кръга вторият в класирането Брайтън загуби с 0:1 домакинството си на Нюкасъл, като единственият гол вкара Харви Барнс от дузпа в осмата минута.
Така "чайките" записват трета загуба в последните четири кръга и остават с 22 точки на шест зад лидера Арсенал, като разликата може да стане девет по-късно тази вечер. С 22 са още третият Манчестър Сити и четвъртият Ливърпул. Нюкасъл се изкачи до 12-ото място с 16 точки.
Кристъл Палас загуби домакинството си на Хъл Сити с 2:3 и пропусна да прати Манчестър Юнайтед на последното място в класирането. Лондонските "орли" остават последни със седем точки, докато "тигрите" са вече девети със 17.
В друг мач Борнемут продължи страхотната си серия с победа 2:1 като гост на Фулъм в Лондон. Така "черешките" са вече в зона Шампионска лига с актив от 21 точки на петото място. Брентфорд и Лийдс са веднага зад тях с по 20, а Фулъм остава 17-ти с 11 точки.