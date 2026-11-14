2245 Снимка: БФС

Българският национален селекционер по футбол Атанас Рибарски бе съсипан след поражението с 0:5 от Исландия в Лигата на нациите. Той призна класата на противника и се извини на феновете у нас.

"Със сигурност е прекалено обидно, за съжаление - каза треньорът. - Единственото, което можем да направим, е да се извиним на привържениците.

Това е действителността към момента. Всичко най-лошо, което можеше да случи, се случи. Имаме още един мач... Надявам се момчетата да намерят сили и мотивация да го изиграят, както трябва.

Няма какво да се заблуждаваме. Има доста неща, които трябва да се поправят, но не мисля, че ще стане бързо. В доста от моментите не можем да смогнем при бързата циркулация на топката на противника. Много бързо губихме топката в нашата половина.

При падането на втория гол – загуба на концентрация на такова ниво. При положение, че топката е загубена в наказателното поле на противника. В началото на второто полувреме опитахме всичко да създадем ситуация, за да се върнем в мача, но тогава дойде автоголът и цялостно моралът на отбора падна.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Не можем всеки мач да променяме състава. Трябва да намерим някаква правилна линия, при която отборът да има гръбнак. Ако постоянно сменяме отбора, е трудно за играчите да се напаснат и да изградят взаимовръзки. Исках някои от по-младите момчета да бъдат интегрирани.

При такъв резултат е трудно за всички, както и да се направят смените. Това е действителността към момента, колкото и да е жестока и да е сурова. Разликата между двата отбора е доста голяма, особено къде играят техните състезатели и каква е себестойността им. Конфликт вътре в съблекалнята няма и няма и да има, докато аз съм тук.

Няма да обвиня никого от футболистите. Виждах голяма амбиция. След втория гол всеки започна да бърза, защото виждахме, че искат да се зарадват отново с победа. За съжаление не се получи. Трябва да се направят ясни точки и приоритети, които да се следват при изграждането на отбора."

Един от опитните играчи в състава Георги Русев също призна очевидното:

"Толкова си можем. Не сме на нивото на Исландия. Бяха с класи над нас и закономерно ни победиха с такъв резултат. Имахме си достатъчно мотивация. Видя се и на терена, техният отбор беше много по-добър от нас. За жалост успяха да отбележат толкова голове.

Срамна загуба. Няма какво да се оправдаваме. Няма и какво много да говорим. Не успяхме изобщо да създадем ситуации пред вратата на Исландия. Ние сме хората тук и трябва да дадем максимума в предстоящия двубой, за да се опитаме да завършим по-позитивно този цикъл в Лигата на нациите."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.