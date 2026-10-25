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Интер Маями допусна загуба с 0:2 при гостуването си на Ню Йорк Ред Булс в двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър.

Лионел Меси се появи на терена след почивката, но не успя да помогне на своя отбор да избегне поражението.

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Автогол на Каземиро (7) и попадение на Емил Форшберг (90+1) донесоха успеха на домакините.

Така Интер Маями прекъсна серията си от три поредни победи в първенството. Тимът на Кили Гонсалес остава с 55 точки и продължава битката за по-предно класиране преди плейофите в МЛС.

Меси пък за първи път остана без гол или асистенция срещу Ню Йорк Ред Булс.

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