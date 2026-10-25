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Интер Маями допусна загуба с 0:2 при гостуването си на Ню Йорк Ред Булс в двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър.
Лионел Меси се появи на терена след почивката, но не успя да помогне на своя отбор да избегне поражението.
Автогол на Каземиро (7) и попадение на Емил Форшберг (90+1) донесоха успеха на домакините.
Така Интер Маями прекъсна серията си от три поредни победи в първенството. Тимът на Кили Гонсалес остава с 55 точки и продължава битката за по-предно класиране преди плейофите в МЛС.
Спортът е повече от резултат
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Меси пък за първи път остана без гол или асистенция срещу Ню Йорк Ред Булс.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.