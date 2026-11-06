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Трабзонспор загуби у дома от Фрайбург с 0:1, като това бе първо поражение за турския отбор в основната фаза на Лигата на конференциите. Мохамед Салах и компания ще дойдат в София след 20 дни за сблъсък с ЦСКА, като имат 6 точки в актива си.
Големият мач на вечерта в турнира се очакваше да е между испанския Хетафе и английския Брайтън, а гостите спечелиха с 1:0.
На върха в таблицата са четири отбора с пълен актив, като два от тях победиха българските армейци в техните първи три мача от основната фаза - Монако и Панатинайкос. Другите състави, които не са загубили точка в трите кръга, са Лугано и Твенте.
Резултати в Лигата на конференциите:
Спортът е повече от резултат
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Орхус - Брага 0:0
Аталанта - Кайрат 1:1
Цървена звезда - Интер Ескаладес 2:1
КуПС - Гент 0:0
Линкълн Ред Импс - Хайдук 1:0
Миидтиланд - Аякс 1:6
Мялби - Борац 2:0
Тюн - Хартс 3:1
Копенхаген - Иберия 2:1
Лугано - Кауно 3:0
Монако - Нордшеланд 2:0
Рига - Яблонец 1:1
Сейнт Трюйден - Бран 1:1
Твенте - Пафос 3:1
Университатя Крайова - Егнатия 2:0.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.