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Трабзонспор загуби у дома от Фрайбург с 0:1, като това бе първо поражение за турския отбор в основната фаза на Лигата на конференциите. Мохамед Салах и компания ще дойдат в София след 20 дни за сблъсък с ЦСКА, като имат 6 точки в актива си.

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Големият мач на вечерта в турнира се очакваше да е между испанския Хетафе и английския Брайтън, а гостите спечелиха с 1:0.

На върха в таблицата са четири отбора с пълен актив, като два от тях победиха българските армейци в техните първи три мача от основната фаза - Монако и Панатинайкос. Другите състави, които не са загубили точка в трите кръга, са Лугано и Твенте.

Резултати в Лигата на конференциите:

Орхус - Брага 0:0

Аталанта - Кайрат 1:1

Цървена звезда - Интер Ескаладес 2:1

КуПС - Гент 0:0

Линкълн Ред Импс - Хайдук 1:0

Миидтиланд - Аякс 1:6

Мялби - Борац 2:0

Тюн - Хартс 3:1

Копенхаген - Иберия 2:1

Лугано - Кауно 3:0

Монако - Нордшеланд 2:0

Рига - Яблонец 1:1

Сейнт Трюйден - Бран 1:1

Твенте - Пафос 3:1

Университатя Крайова - Егнатия 2:0.

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