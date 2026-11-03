Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена
30-годишният нападател на Тенерифе Хесус де Мигел получи сърдечен арест, а часове по-късно издъхна в болницата
Трагедия разтърси Испания, след като играч от второто ниво на местния футбол почина вследствие на зловещ удар на терена.
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Това е 30-годишният Хесус де Мигел от отбора на Тенерифе, който получи сърдечен арест по време на вчерашния мач от Ла Лига 2 между неговия тим и Андора.
В самия край на мача появилият се в 59-ата минута Де Мигел получи извеждащ пас и докато бяга с поглед към летящата топка, той бе посрещнат по зверски начин от вратаря на гостите Хесус Овоно.
Нападателят се строполи безжизнено на тревата и след няколкоминутна лекарска помощ на терена, той бе откаран с линейка до най-близката болница.
Оказа се, че футболистът е получил сърдечен арест след жестокия сблъсък, а макар първоначално от болницата да съобщиха, че състоянието му е стабилно, то в последните часове нещата са се влошили.
Медиите в Тенерифе съобщиха преди няколко часа за неврологични усложнения, а преди минути от клуба официално излязоха с ужасната новина, че Хесус де Мигел е починал.
| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
30-годишният нападател е играл още за клубове от по-ниските нива на местния футбол като Фуенлабрада, Навалкарнеро, Унионистас и Кастейон, преди да премине в Тенерифе, за който има 11 гола в 29 мача.