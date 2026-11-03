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Трагедия разтърси Испания, след като играч от второто ниво на местния футбол почина вследствие на зловещ удар на терена.

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Това е 30-годишният Хесус де Мигел от отбора на Тенерифе, който получи сърдечен арест по време на вчерашния мач от Ла Лига 2 между неговия тим и Андора.

В самия край на мача появилият се в 59-ата минута Де Мигел получи извеждащ пас и докато бяга с поглед към летящата топка, той бе посрещнат по зверски начин от вратаря на гостите Хесус Овоно.

Нападателят се строполи безжизнено на тревата и след няколкоминутна лекарска помощ на терена, той бе откаран с линейка до най-близката болница.

Оказа се, че футболистът е получил сърдечен арест след жестокия сблъсък, а макар първоначално от болницата да съобщиха, че състоянието му е стабилно, то в последните часове нещата са се влошили.

Медиите в Тенерифе съобщиха преди няколко часа за неврологични усложнения, а преди минути от клуба официално излязоха с ужасната новина, че Хесус де Мигел е починал.

30-годишният нападател е играл още за клубове от по-ниските нива на местния футбол като Фуенлабрада, Навалкарнеро, Унионистас и Кастейон, преди да премине в Тенерифе, за който има 11 гола в 29 мача.

 

 
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