30-годишният нападател на Тенерифе Хесус де Мигел получи сърдечен арест, а часове по-късно издъхна в болницата

Стопкадър от момента на инцидента

3011 Стопкадър от момента на инцидента

Трагедия разтърси Испания, след като играч от второто ниво на местния футбол почина вследствие на зловещ удар на терена.

Това е 30-годишният Хесус де Мигел от отбора на Тенерифе, който получи сърдечен арест по време на вчерашния мач от Ла Лига 2 между неговия тим и Андора.

В самия край на мача появилият се в 59-ата минута Де Мигел получи извеждащ пас и докато бяга с поглед към летящата топка, той бе посрещнат по зверски начин от вратаря на гостите Хесус Овоно.

Нападателят се строполи безжизнено на тревата и след няколкоминутна лекарска помощ на терена, той бе откаран с линейка до най-близката болница.

Оказа се, че футболистът е получил сърдечен арест след жестокия сблъсък, а макар първоначално от болницата да съобщиха, че състоянието му е стабилно, то в последните часове нещата са се влошили.

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Медиите в Тенерифе съобщиха преди няколко часа за неврологични усложнения, а преди минути от клуба официално излязоха с ужасната новина, че Хесус де Мигел е починал.

| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

30-годишният нападател е играл още за клубове от по-ниските нива на местния футбол като Фуенлабрада, Навалкарнеро, Унионистас и Кастейон, преди да премине в Тенерифе, за който има 11 гола в 29 мача.

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