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Кризата в Манчестър Юнайтед продължава с пълна сила след ново унизително поражение, този път насред "Олд Трафорд".

"Червените дяволи" паднаха с 0:3 от Борнемут и това бе осмият им пореден мач без успех във всички турнири, както и шести пореден във Висшата лига.

Съвсем логично след такава серия намираме Юнайтед в долната част на класирането, на 16-ата позиция с едва 7 пункта от 8 кръга и само на точка над опасната зона.

И тези три безответни гола от Борнемут идват след четирите, които Юнайтед инкасира във вратата си преди няколко дни срещу Комо в Шампионската лига.

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Без никакво съмнение всеки фен на Юнайтед очакваше да види реакция, но на "Олд Трафорд" нямаше нищо подобно, а големият въпрос минути след последния съдийски сигнал е дали това не бе последният мач на Майкъл Карик начело.

Тотално безлично представяне, което отлично виждаме в крайния резултат, който дори можеше да е по-убедителен.

Борнемут стигна до първия си гол в 38-ата минута чрез Раян, а пет по-късно Травърниър удвои след безумно подреждане на домакинската отбрана.

Някъде тук сякаш всичко приключи, защото Юнайтед не показа никаква промяна след почивката, а ситуацията стана още по-стряскаща. Борнемут вкара трети гол, а ако 'черешките" имаха повече класа при завършващия удар, то резултатът щеше да е много по-убедителен.

Снимка: Getty images

По същото време на стадиона на вечния съперник Ливърпул обстановката бе доста по-различна, защото мърсисайдци победиха с 2:0 високолетящия Брайтън.

"Чайките започнаха кръга на третото място и все още го заемат, но страхотната им серия видя своя край на "Анфийлд".

Мачът бе решен в рамките на четири минути между 17-ата и 21-ата, когато първо Паскал Грос си вкара автогол, а след това Александър Исак удвои.

Така Ливърпул се върна на победния път във Висшата лига, а също така се намести в топ 4 със своите 15 точки. Това е с една по-малко от днешния им опонент Брайтън и с по шест по-малко от лидерите Манчестър Сити и Арсенал.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.