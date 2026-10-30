Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Трент Александър-Арнолд може да се завърне в Ливърпул. Защитникът на Реал Мадрид е обект на интерес от страна на бившия си клуб, като се обмисля трансфер още през предстоящия зимен трансферен прозорец.ю

Шоу с общо 18 дузпи: Ливърпул изхвърли Челси за Купата на лигата по добре познат начин
Виж още Шоу с общо 18 дузпи: Ливърпул изхвърли Челси за Купата на лигата по добре познат начин

Според информация на журналиста Пакохо Делгадо от SER Deportivos, "мърсисайдци" активно проучват възможността да върнат англичанина, като вече са установени контакти с неговите представители.

Първоначалните планове предполагат сделката да бъде оформена под наем.

Потенциалният трансфер обаче е изправен пред две основни предизвикателства. Едното е високата заплата на футболиста, а другото - неговото силно приятелство с полузащитника на Реал Мадрид Джуд Белингам, което може да повлияе на решението му.

В случай че Александър-Арнолд наистина напусне Реал Мадрид, се предполага, че треньорът Жозе Моуриньо ще поиска привличането на Педро Поро от Тотнъм като негов заместник.

Трент Александър-Арнолд е добре познато име на "Анфийлд", тъй като е юноша на Ливърпул, част от клубната система от 2004 година. През 2025 година той премина в Реал Мадрид.

През настоящия сезон в Ла Лига 28-годишният английски национал е записал 6 участия и 1 асистенция.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Кой спечели дебата? Днес
Кой спечели дебата?
64225
Почина сър Патрик Стюарт - легендата от "Стар Трек", "Х-Мен" и още много кинокласики Лайф
Почина сър Патрик Стюарт - легендата от "Стар Трек", "Х-Мен" и още много кинокласики
8109
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември Бизнес
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември
12621
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите IT
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите
1110
Акад. Людмил Стайков: "Хан Аспарух" ми донесе най-голямата радост и най-голямото огорчение Impressio
Акад. Людмил Стайков: "Хан Аспарух" ми донесе най-голямата радост и най-голямото огорчение
9306
Ватикана открива изложба на свещения гараж от папамобили Trip
Ватикана открива изложба на свещения гараж от папамобили
1477
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела Вкусотии
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела
957
Ноември крие 6 специални дати: Ето кога късметът може да бъде на ваша страна Zodiac
Ноември крие 6 специални дати: Ето кога късметът може да бъде на ваша страна
969
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг Времето
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг
14569