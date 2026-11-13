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Маурисио Почетино днес трябва да бъде официално обявен като нов треньор на Манчестър Юнайтед, твърдят най-авторитетните медии във Великобритания и САЩ. Аржентинецът се разбра с клуба за договор с продължителност от 2 години и половина, което означава, че планът е да води "червените дяволи" до края на този сезон, а след това в поне два пълни.

Досегашният селекционер на САЩ ще направи първата си тренировка с отбора на 18 ноември, което е само 4 дни преди гостуването на Ливърпул във Висшата лига. 54-годишният специалист идва след уволнението на Майкъл Карик от поста, който пък изкара 6 месеца като временен наставник и по-малко от пет като постоянен с контракт, който подписа през лятото.

Почетино, също като Карик, няма да има звание "мениджър" в клуба, а това е значимо като детайл. Той ще е "главен треньор". Структурата на Юнайтед не позволява пълната власт да иде в човека, който води първия отбор, както бе по времето на сър Алекс Фъргюсън.

А след оттеглянето на големия шотландец през 2013-а, "дяволите" ще имат 12-и различен треньор. Дейвид Мойс, Луис ван Гаал, Жозе Моуриньо, Оле Солскяр, Ерик тен Хаг, Рубен Аморим и Карик бяха в роля на постоянни такива, докато Райън Гигс, Ралф Рангник, Рууд ван Нистелрой и Дарън Флечър водиха тима като временни. Плюс Карик и Солскяр, които имаха периоди също "по заместване", преди да получат договори.

За този период от 13 години Юнайтед е платил над 140 милиона евро като неустойки на уволнените преждевременно наставници.

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Грандът не е печелил титлата в Англия или в Шампионската лига след раздялата с Фъргюсън.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.