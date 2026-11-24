Полемиката продължава вече три дни след плейофния мач на Маями с Кълъмбъс

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Полемиките зад Океана не спират около инцидента в мача Интер Маями - Кълъмбъс Крю в неделя сутринта, който завърши 0:3 и постави пред отпадане тима на Лионел Меси. Серията в плейофите се играе до две победи, което означава, че неуспех в петък при гостуването в двубой №2 праща зад борда шампионите.

Но по време на срещата Меси удари с топката в главата при бързо изпълнение на тъч Гонсало Тапия, за което и двамата получиха жълти картони.

"Всички знаем, че това бе повече от жълт картон - каза преди втората среща Лоран Куртоа, треньорът на гостите. - Но... Да продължавам ли? Това е най-добрият футболист в света, играем в лигата, в която той е най-ярката звезда..."

Разбира се, дискусиите са напълно очаквани. Около Меси постоянно има новини и заглавия, а евентуален червен картон в този двубой щеше да го извади от втория, което да намали драстично шансовете на Маями да се добере до трети такъв, на който би бил домакин.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

От пристигането му в Щатите преди почти четири години, Лео не е бил гонен от терена. Въпреки че на два пъти преди неделната среща имаше случки, които бяха също толкова дискусионни.

Сега полемиките са особено остри, защото евентуален червен картон променяше баланса на плейофния сблъсък и вероятно съдбата на отбора му, а и на съперника, за целия сезон.

Снимка: Getty Images

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.