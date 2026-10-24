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Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е в стабилно състояние, но ще трябва да остане в болница още няколко дни и ще отсъства седмици наред, след като припадна в тренировъчния център на клуба в петък.

Това съобщи членът на Борда на директорите на Байерн, отговарящ за спорта – Макс Еберл.

Той заяви, че Компани ще се завърне, едва когато е напълно възстановен, като подчерта:

"Не говорим за дни, а за седмици. Всички сме наясно с това".

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Останалите в треньорския щаб поемат и разпределят неговите функции, а помощникът Арън Данкс ще ръководи отбора по време на мачовете, започвайки с неделния двубой от Бундеслигата срещу Фрайбург.

40-годишният Компани е страдал от вирусно заболяване в последната седмица. Той не се е чувствал добре и в дните преди петък, когато е припаднал, докато е наблюдавал тренировка на дублиращия отбор на Байерн. Много бързо се намесва медицински екип и той е откаран в болница, а днес Еберл и Данкс предоставиха актуална информация за състоянието му.

"Добрата новина е, че той е стабилен. Говорих с него снощи, както и със съпругата му. Не беше приятен момент за никого от нас - той припадна на терена вчера и ще остане в болница още няколко дни, докато не бъдат направени всички необходими прегледи - коментира Макс Еберл, цитиран от агенция ДПА и добави. - Това отново показва, че здравето е най-важното нещо в живота - не футболът. Затова всички му изпращаме най-добри пожелания. Ние, като футболен клуб Байерн, сме единни. Най-важното е да се установи причината и Венсан да се възстанови. Ще се върне, едва когато е здрав."

Мачът на дублиращия отбор, предвиден за днес, беше отложен, тъй като футболистите са били силно разстроени, ставайки свидетели на припадането на Компани.

Макс Еберл уточни, че от клуба не са обмисляли искане за отлагане на мача на първия тим срещу Фрайбург. Той също така потвърди, че полузащитникът Йозуа Кимих няма да вземе участие в срещата поради смъртен случай в семейството му.

"Ситуацията е трудна, но ние сме преди всичко обикновени хора - коментира временният заместник Данкс. - Не можеш да предвидиш подобно нещо, но знам колко силни са момчетата и колко силен е техният манталитет на победители. През годините изградихме истинско семейство, а Вини има голяма заслуга за това. Сега разчитаме именно на това и то със сигурност ще ни помогне в настоящата ситуация."

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