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Треньорът Венсан Компани потвърди, че е в добро здраве, завръщайки се начело на Байерн Мюнхен след "много интензивни" няколко седмици, в които се възстановяваше, след като се почувства зле по време на тренировка.

Компани беше приет в болница, след като колабира по време на занимание на втория отбор на 23 октомври , и пропусна пет двубоя на Байерн. Той беше лекуван заради менингеално дразнене - възпаление на тъканта около мозъка или гръбначния мозък. Той също така е получил контузии на рамото при падането, което е оставило младите играчи от резервния тим толкова шокирани, че следващият им мач трябваше да бъде отменен.

Специалистът се завръща начело в петък, когато Байерн е домакин на Кьолн в Бундеслигата. Това ще бъде първи мач на Компани като треньор от 21 октомври насам след равенството 2:2 с Арсенал.

"Благодарен съм за подкрепата. Беше много интензивно. Поглеждайки назад, всичко мина перфектно. Получих незабавна подкрепа от клуба и от лекарите. Много съм благодарен", каза треньорът на пресконференция.

"В много добро здраве съм. Направихме много тестове и всички те са положителни", добави той.

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Компани каза, че инцидентът го е накарал да мисли различно за здравето си и че "може би не е слушал внимателно" тялото си, когато се е завърнал след мача с Арсенал, въпреки че се е борил с вирусна инфекция през седмицата.

Той коментира, че се е забавлявал да гледа отбора си от "завладяващата" нова перспектива, тъй като помощник-треньорът Аарън Данкс е бил начело на пет мача без загуба в негово отсъствие.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.