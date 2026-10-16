Дик Шрьодер не бе крайно разочарован след 1:1 в четвъртък вечер в Лига Европа

1202 Снимка: Getty Images

Треньорът на НЕК Ниймеген Дик Шрьодер не бе крайно разочарован след 1:1 срещу Левски в Лига Европа, въпреки че не скри колко много отборът му е искал да спечели първа победа пред своята публика.

"Трудно ми е да кажа как точно се чувствам, защото точката е нещо, от което и двата отбора са леко разочаровани - анализира треньорът на домакините. - Ясно е, че и двата отбора са с такова усещане, защото можеха, но не успяха да спечелят.

През второто полувреме ние създадохме много положения, имахме шансове за поне още един гол. Но сме наясно, че сме отбор, който се изгражда все още.

Можем да бъдем доволни и от първите 20 минути, след което до края на полувремето Левски беше по-добрият отбор със сигурност.

През втората част показахме какво можем да направим, вдигнахме агресията и скоростта. Доволен съм от представянето, не и от резултата. Нормално е, исках да спечелим.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След почивката пасовете ни в атака бяха много по-изчистени, позиционирахме повече хора в наказателното поле. Трудно е, когато има толкова футболисти пред тяхната врата да стигнеш до попадение, но важното е, че създадохме ситуации и аз съм доволен от това."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.