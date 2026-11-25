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Треньорът на Трабзонспор Томас Райс говори на пресконференцията преди гостуването на ЦСКА в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е в четвъртък от 22:00 часа на "Българска армия".

"Утре ще играем без фенове - каза германският наставник на турския тим. - За съжаление не можем да променим тази ситуация. Това не е първият ни мач в Европа като гост без подкрепата на нашите фенове.

Стадионът е хубав, атмосферата ще е добра. Треньорът на нашия съперник (б.а. - Маркус Гиздол) е човек, с когото се познаваме добре, така че ще стане хубав мач. Благодаря за топлото посрещане. Щастлив съм отново тук, в България. Мачовете от първенството и тези от евротурнирите са много различни. Докато бях в България не видях много хубава атмосфера. Дано утре бъде такава.

Маркус и аз се познаваме много добре. Той работи в Самсун преди мен. Опитва да създаде добър дух в отбора. Няма да е лесно, ще е трудно и за двама ни. Нетърпелив съм да се изправим един срещу друг.

През лятото се видяхме в Турция. Аз дойдох първи в България, а след това и той. В момента ЦСКА има повече нужда от точки, така, че ни очаква сериозна борба. Когато напуснах Лудогорец, оставих отбора в добро състояние. Те ще се борят да стигнат до върха в България.

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Колкото до нас, ние загубихме последния мач в Лигата на конференциите – срещу Фрайбург. Трябват но добри резултати в следващите 3 мача, за да се класираме в топ осем."

Една от звездите на гостите - Фабиньо, европейски шампион с Ливърпул и дългогодишен бразилски национал, също говори на пресконференцията:

"Целта ни е да сме в първата осмица на турнира. Въпреки че изиграхме добре последния си мач, загубихме. Да се завърнем на победния път е важна цел за нас.

Наистина е чудесно да съм тук. Видях терена - чудесен е. Мисля, че ще има хубава атмосфера. Бяхме посрещнати много добре тук и се надяваме на хубав мач утре. Никога досега не съм играл в България. Това ще бъде нова възможност за мен. Въпреки че атмосферата ще бъде създадена от феновете на нашия съперник, е чудесно да се играе в такава обстановка.

Сенси е добър футболист, играл е в големи отбори в Италия. Аз и моите съотборници искаме да покажем добра игра в центъра на терена. Ще се опитаме да спрем както него, така и останалите офанзивни футболисти."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.