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"Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. В първите минути на първото полувреме моят отбор усети разликата с топ отбор. Но със силата и скоростта, които показахме, се адаптирахме се към мача и в един момент бяхме по-добрият отбор. Заслужавахме една точка", бяха първите думи на треньора Маркус Гиздол за минималната загуба от Монако с 1:2.

ЦСКА

"Вижте когато има толкова много мачове, трябва дълбочина в състава. За нас трябва да се правят много прецизни решения, но имаме 15-16 футболисти, които могат да играят на това ниво", добави германецът.

"Аз съм тук от десет дни, видяхте как играе отборът днес. За мен това е много важна крачка. Сега ни очаква тежка работа срещу по-малки отбори, на други стадиони. Трябва да сме концентрирани върху играта ни и да продължим да играем по този начин", завърши Гиздол.

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