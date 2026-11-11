Шалке 04 и Борусия Дортмунд ще играят помежду си на 6 декември

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Изключителна еуфория и треска за билети има сред феновете на Шалке 04 преди дербито с Борусия Дортмунд в 13-ия кръг на Бундеслигата на 6 декември.

Макар и "кралскосините" да са на предпоследното място и в зоната на изпадащите, този мач винаги предизвиква огромен интерес и пълни стадионите.

Проблемът е, че билетите не стигат. Заявките са над 100 хиляди и няма как всички да бъдат изпълнени.

Това принуди някои фенове да предприемат крайни мерки. Част от тях опънаха палатки пред офисите на клуба с цел да бъдат първи и да си уредят билети.

Те взеха това решение, тъй като онлайн билетите се изчерпат за нула време.

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През този сезон Шалке се завърна в Бундеслигата след чудесен сезон във Втора Бундеслига, в който спечели първенството с осем точки разлика пред втория Елфесберг.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.