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Изключителна еуфория и треска за билети има сред феновете на Шалке 04 преди дербито с Борусия Дортмунд в 13-ия кръг на Бундеслигата на 6 декември.
Макар и "кралскосините" да са на предпоследното място и в зоната на изпадащите, този мач винаги предизвиква огромен интерес и пълни стадионите.
Проблемът е, че билетите не стигат. Заявките са над 100 хиляди и няма как всички да бъдат изпълнени.
Това принуди някои фенове да предприемат крайни мерки. Част от тях опънаха палатки пред офисите на клуба с цел да бъдат първи и да си уредят билети.
Те взеха това решение, тъй като онлайн билетите се изчерпат за нула време.
Спортът е повече от резултат
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През този сезон Шалке се завърна в Бундеслигата след чудесен сезон във Втора Бундеслига, в който спечели първенството с осем точки разлика пред втория Елфесберг.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.