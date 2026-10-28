Юве е с три загуби в последните си шест шампионатни мача, което е сериозен удар по амбициите на отбора.
"Старата госпожа" е с 14 точки и изостава на цели 11 от лидерите Интер и Лацио, които делят върха.
Спортът е повече от резултат
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В другия късен мач Наполи нямаше проблеми при гостуването на Монца - 4:1. За домакините като резерва се появи Валентин Антов, който изигра последните 16 минути в двубоя. Тогава резултатът вече бе оформен след голове на Хойлунд, Политано, Марин и Де Бройне.
Неаполитанците са седми с 14 точки, колкото има и Юве. Монца на Антов е 16-и със 7 точки.