Двете ноемврийски контроли минаха на стадиони, които не се напълниха

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Призиви на водещи играчи в аржентинския национален отбор ще принудят федерацията на страната да намали цените на билетите за мачовете на тима в следващите месеци.

Вратарят Емилиано Мартинес директно обяви, че "билетите са скъпи и затова играем без необходимата подкрепа", визирайки мачовете с Уругвай и Коста Рика миналата седмица.

В първите двубои след оттеглянето от отбора на Лео Меси, Аржентина бе подкрепяна срещу Уругвай от 24 000 зрители, което остави 58-хилядната "Ла Бомбонера" в Буенос Айрес. Стадионът на Бока изглеждаше полупразен, а тимът загуби мача с 1:2.

Четири дни по-късно вицешампионите на света приеха Коста Рика в Кордоба, където 31 000 едва изпълниха наполовина 57-хилядния "Марио Кемпес". Тогава контролата бе спечелена със 7:0.

Според в. "Кларин" тази посещаемост е постигната, след като в деня на мача над 3000 билета са раздадени без пари на местни фенове.

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"Разбираме много добре положението в страната - каза вратарят Мартинес. - Ясно е, че билетите са скъпи, особено за приятелски мачове. Когато Лео бе в състава, никога нямахме такъв проблем, но нещата се променят. Трябва да накараме феновете отново да идват да гледат отбора, да привлечем децата, да имаме химия с публиката си. Имаме нужда от пълните трибуни."

За мача с Бенин през септември, в който се оттегли Меси, цените на билетите стигнаха и до 3000 долара "на черно", но въпреки това нямаше празно място на 82-хилядния "Монументал" в Буенос Айрес.

За срещите с Уругвай и Коста Рика имаше билети по 45 долара, но останаха над 20 хиляди празни места.

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