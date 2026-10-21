През годините е имало три директни траснфера от "Герена" към Пилзен

718 Снимка: Levski.bg

Ден преди Левски да гостува на Виктория (Пилзен) в мач от турнира Лига Европа, местна медия напомни за връзката между двата клуба, изразяваща се в трима играчи, носили последователно екипите им.

Става въпрос за Давид Бистрон, Роман Прохазка и Рикардиньо, които след подвизите си с различна успеваемост с екипа на Левски, след това направиха същото и с този на Виктория.

Местното издание "Plzensky denik" обръща огромно внимание на Роман Прохазка, който без никакво съмнение е голям любимец на "синята" публика, а това се оказа факт, който озадачава чехите.

Словакът изигра 174 мача за Левски и си заслужи любовта на феновете със своята вярност към клуба и себераздаване във всеки един мач, независимо на каква позиция бе ползван, а те не бяха малко.

Роман Прохазка говореше отличен български след само няколко месеца в Левски, а макар и да не успя да спечели нищо със синия екип, той остави следа в период, в който през "Герена" минаха купища чужденци, но много малко от тях се запомниха.

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Чехите изтъкват с изненада, че Прохазка е толкова обичан в Левски, откъдето той отиде в Пилзен през лятото на 2018-а.

Той изигра 46 мача и вкара 12 гола за Пилзен в рамките на сезон и половина, а феновете в града го помнят най-вече със страхотния гол срещу ЦСКА (Москва) в Шампионска лига, помогнал на Виктория за победа с 2:1 в руската столица и трето място в своята група.

На 37 Прохазка продължава да е активен футболист в родния си Спартак (Търнава), с който взе три купи на Словакия - така жадуваните трофеи, които му убягнаха с Левски и Виктория.

И въпреки това той винаги ще се помни с добро на "Герена".

За разлика от него друг футболист постигна успехи както в София, така и в Пилзен. Става въпрос за чешкия бранител Давид Бистрон, който е първият свързващ елемент между Левски и Виктория.

Снажният чех, който отне живота си през 2017-а, бе част от последния шампионски сезон на Левски преди настоящата титла.

Бистрон изигра 19 мача в елита и вкара два гола, с които помогна на Левски за титлата, а сезон по-късно отиде в Пилзен, за да спечели нови два трофея. Купа на Чехия през 2010-а и историческата първа титла за Виктория година по-късно. Той също така игра в групите на Шампионска лига с чешкия тим.

Историята му обаче остава трагична, защото той отнема живота си през 2017-а в Швейцария, докато играе за нискоразряден местен тим. По-малко от месец, след като това прави друг негов съотборник от времената му в Пилзен - чешкият национал Франтишек Райторал.

Снимка: Getty images

Третият свързващ елемент между Левски и Виктория е най-скорошен, но спокойно може да кажем, че оставя и най-скромна, почти никаква диря в двата отбора.

Това е бразилският нападател Рикардиньо, който бе трансфериран от София към Пилзен за 1,2 милиона евро.

В Левски бразилецът редуваше силни със слаби изяви и вкара 20 гола за 56 срещи. Статистики, които са направи завидни с оглед стореното от него в Пилзен, при това срещу платена солидна сума за правата му.

В Чехия той изигра пет мача и не успя да вкара гола, като от тримата изброени играчи без никакво съмнение е този, който най-малко ще се помни на двете места.

Снимка: Bulphoto

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