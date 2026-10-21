Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Ден преди Левски да гостува на Виктория (Пилзен) в мач от турнира Лига Европа, местна медия напомни за връзката между двата клуба, изразяваща се в трима играчи, носили последователно екипите им.

"Левски"

Става въпрос за Давид Бистрон, Роман Прохазка и Рикардиньо, които след подвизите си с различна успеваемост с екипа на Левски, след това направиха същото и с този на Виктория.

Местното издание "Plzensky denik" обръща огромно внимание на Роман Прохазка, който без никакво съмнение е голям любимец на "синята" публика, а това се оказа факт, който озадачава чехите.

Словакът изигра 174 мача за Левски и си заслужи любовта на феновете със своята вярност към клуба и себераздаване във всеки един мач, независимо на каква позиция бе ползван, а те не бяха малко.

Роман Прохазка говореше отличен български след само няколко месеца в Левски, а макар и да не успя да спечели нищо със синия екип, той остави следа в период, в който през "Герена" минаха купища чужденци, но много малко от тях се запомниха.

Чехите изтъкват с изненада, че Прохазка е толкова обичан в Левски, откъдето той отиде в Пилзен през лятото на 2018-а.

Той изигра 46 мача и вкара 12 гола за Пилзен в рамките на сезон и половина, а феновете в града го помнят най-вече със страхотния гол срещу ЦСКА (Москва) в Шампионска лига, помогнал на Виктория за победа с 2:1 в руската столица и трето място в своята група.

 

На 37 Прохазка продължава да е активен футболист в родния си Спартак (Търнава), с който взе три купи на Словакия - така жадуваните трофеи, които му убягнаха с Левски и Виктория.

И въпреки това той винаги ще се помни с добро на "Герена".

За разлика от него друг футболист постигна успехи както в София, така и в Пилзен. Става въпрос за чешкия бранител Давид Бистрон, който е първият свързващ елемент между Левски и Виктория.

Снажният чех, който отне живота си през 2017-а, бе част от последния шампионски сезон на Левски преди настоящата титла.

Бистрон изигра 19 мача в елита и вкара два гола, с които помогна на Левски за титлата, а сезон по-късно отиде в Пилзен, за да спечели нови два трофея. Купа на Чехия през 2010-а и историческата първа титла за Виктория година по-късно. Той също така игра в групите на Шампионска лига с чешкия тим.

Историята му обаче остава трагична, защото той отнема живота си през 2017-а в Швейцария, докато играе за нискоразряден местен тим. По-малко от месец, след като това прави друг негов съотборник от времената му в Пилзен - чешкият национал Франтишек Райторал.

 

Снимка: Getty images

Третият свързващ елемент между Левски и Виктория е най-скорошен, но спокойно може да кажем, че оставя и най-скромна, почти никаква диря в двата отбора.

Това е бразилският нападател Рикардиньо, който бе трансфериран от София към Пилзен за 1,2 милиона евро.

В Левски бразилецът редуваше силни със слаби изяви и вкара 20 гола за 56 срещи. Статистики, които са направи завидни с оглед стореното от него в Пилзен, при това срещу платена солидна сума за правата му.

В Чехия той изигра пет мача и не успя да вкара гола, като от тримата изброени играчи без никакво съмнение е този, който най-малко ще се помни на двете места.

 

Снимка: Bulphoto

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126330
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5203
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4146
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2072
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3279
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1223
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1477