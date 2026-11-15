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Англия победи ветовния шампион сИспания като гост с 3:2 в един от несъмнено най-зрелищните мачове, играни на ниво национални отбори в последно време. "Трите лъва" печелят второ поредно гостуване на този съперник в Лигата нациите с този резултат, като двете победи бяха разделени от осем години във времето.

А случайно или не, когато двата отбора играха за първи път в актуалното издание на турнира през септември, Испания победи като гост... с 3:2. Днешният резултат оставя в историята и серията на испанците от 43 последователни мача без поражение.

Крал Фелипе VI бе на трибуните в Мадрид, а преди мача трима от световните шампиони от 2010-а, Икер Касияс, Фернандо Торс и Фернандо Йоренте, символично предадоха трофея на днешния капитан - Унай Симон.

На отборната си снимка световните шампиони отдадоха почит на Хесус де Мигел от Тенерифе, който почина на 3 ноември. Играчите на Луис де ла Фуента вдигнаха фланелки с името на Де Мигел от клубните му отбори.

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Снимка: Getty Images

Англия загатна много рано какво трябва да очакваме - гостите направиха всичко възможно да "задушат" Испания с невероятно впечатляваща преса и действително не даваха на домакините да разгърнат обичайния си начин на игра с дълго владение на топката. Първото полувреме действително премина при английско надмощие, а след като Симон показа отличен рефлекс на няколко пъти, първото попадение не дойде от игрова ситуация, а от дузпа.

Която бе отсъдена в края на първата част, когато Елиът Андерсън изведе Хари Кейн на опасна позиция в наказателното поле, а "Златната топка" бе съборен преклаено очевидно с фаул от Пау Кубарси. И след това нямаше проблем да вкара за 1:0 от 11 метра в последната минута на първото полувреме.

Испанският селекционер реагира с три смени на почивката - игра се появиха Педри, Дийн Хаусен и Фермин Лопес, но въпреки промените гостите реализираха още два гола.

Първо Езри Конса засече с глава центриране на Деклан Райс от корнер за 2:0 в 53-ата минута, а в 57-ата Джуд Белингам намери с блестящ пас Бен Уайт, който влезе на скорост и увеличи до 3:0. И точно когато англичаните изглеждаха изцяло в контрол на ситуацията и дори мечтаеха за още по-изразителна победа, Андерсън повали откъсващия се сам срещу вратаря в наказателното поле Ламин Ямал и бе изгонен. Така в 66-ата минута Микел Оярсабал бе точен от дузпа за 1:3, а с човек повече на терена испанците създадоха същинска вихрушка в противниковата половина.

И четвърт час преди края надеждата им отново бе жива, тъй като комбинация между резервата Фермин, Ямал и Нико Уилямс завърши с още един гол - 2:3.

Испанският натиск се засилваше, а смените, които Томас Тухел предприе бяха изцяло дефанзивни, като дори извади своя капитан Хари Кейн. В последните минути и продължението вратарят Джеймс Трафорд се отличи с няколко феноменални спасявания.

Англия печели групата с 15 точки, колкото има и Испания, но "трите лъва" са с по-добра голова разлика. И двата тима продължават към четвъртфиналите в Лига "А".

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