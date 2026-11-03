Трусове във Варна: Спартак махна трети треньор от старта на сезона, отстрани и опитни играчи
Ръководството също така глоби футболистите за представянето им
Варненският Спартак предприе сериозни действия след двете поредни загуби в първенството.
Първа лига
"Соколите" паднаха с 0:2 от новака Дунави (Русе), а след това отнесоха шест гола от ЦСКА 1948, като само няколко дни преди варненското дерби срещу Черно море, от клуба решиха да прибегнат до сериозни промени.
Първата е свързана с треньорското ръководство в лицето на Васил Петров и неговите асистенти, които са отстранени от поста.
Така само за 13 кръга от старта на сезона Спартак прави трета треньорска рокада, след като кампанията започна с Гьоко Хаджиевски, след това за няколко кръга неуспешен период изкара Ясен Петров, който пък бе наследен от Васил Петров и въпреки силното начало, сега и той вече не е начело на клуба.
От Спартак заявиха, че до края на деня ще имат вариант за нов треньор.
Другото любопитно решение е отстраняването на два от най-опитните футболисти в отбора.
Става въпрос за капитана Ангел Грънчов и капитанът Цветелин Чунчуков, които са аут от първия тим до края на календарната година заради дисциплинарни нарушения.
Също така Спартак налага финансови санкции на играчите за представянето им в последния мач, като от клуба написаха:
ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФК "СПАРТАК" ВАРНА
Уважаеми привърженици,
След период на наблюдение и анализ на представянето на представителния отбор, последните резултати, поведението на терена и спазването на вътрешния правилник на клуба, ръководството на "Спартак" Варна взе решение да предприеме следните мерки:
1. Промяна в треньорското ръководство
Във връзка с цялостното представяне на отбора ръководството взе решение да назначи нов старши треньор, който ще бъде обявен до края на деня.
Благодарим на Васил Петров за професионализма, работата и готовността му да поеме отбора в труден момент. Той се завръща като директор на Академия "Спартак" Варна с приоритет развитието на младите футболисти и подготовката им за първия отбор. Сред основните задачи пред него и екипа му е покриването на изискванията за най-високата категория при категоризацията на школите от БФС.
2. Дисциплинарни мерки спрямо футболисти
Във връзка с установени нарушения на вътрешния правилник на клуба ръководството взе решение да отстрани от първия отбор до края на есенния полусезон или до последващо решение следните футболисти:
* Ангел Грънчов
* Цветелин Чунчуков
3. Санкции във връзка с представянето срещу ЦСКА 1948
Във връзка с представянето на отбора в последния двубой срещу ЦСКА 1948, липсата на необходимото себераздаване и дисциплина на терена, както и неспазването на тактически указания, ръководството взе решение да наложи финансови санкции съгласно вътрешния правилник на клуба, при спазване на приложимите договорни и нормативни изисквания.
Ръководството на "Спартак" Варна счита, че носенето на клубната емблема е не само чест, но и отговорност. Всеки, който е част от клуба, е длъжен да подхожда с необходимия професионализъм, дисциплина и уважение към историята, привържениците и името на "Спартак".
Компромиси с тези принципи няма да бъдат допускани.