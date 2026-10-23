ЦСКА 1948 унищожи за едно полувреме беззъб "Ботев" в Бистрица
Категорична победа за "червените"
ЦСКА 1948 постигна категорична победа с 4:0 над Ботев Пловдив в първия двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Домакините доминираха на стадиона в Бистрица и не оставиха шансове на "канарчетата", като отбелязаха три попадения още преди почивката.
Първа лига
Преди първия съдийски сигнал двата отбора почетоха с минута мълчание паметта на Юрий Васев и Илиян Филипов.
ЦСКА 1948 откри резултата в 13-ата минута. Георги Русев центрира от корнер, а Ектор Куяер отправи опасен удар с глава, който Даниел Наумов успя да спаси. При добавката обаче Елиаш Франко се оказа най-съобразителен и изпрати топката в опразнената врата за 1:0.
В 29-ата минута преднината на домакините беше удвоена. Петър Витанов центрира от левия фланг, а Жул Мейер засече с глава. Наумов успя да отклони топката с една ръка, но тя срещна гредата и влезе във вратата му.
Малко преди почивката ЦСКА 1948 нанесе трети удар. В 44-тата минута, отново след изпълнение на корнер, Андре Хофман отклони топката към Петър Витанов, който с прецизен удар с левия крак към далечния ъгъл направи резултата класически.
През второто полувреме домакините продължиха да контролират събитията на терена. В 68-ата минута Георги Русев напредна с топката, освободи си пространство за удар, но изстрелът му срещна страничната греда.
В 84-тата минута Русев отново беше в основата на опасна атака. Той получи топката в наказателното поле и подаде към непокрития Моатаз Земземи, който с точен удар оформи крайното 4:0.
С убедителния успех ЦСКА 1948 събра 25 точки и заема четвъртото място във временното класиране. Ботев Пловдив остава на петата позиция с 19 пункта.