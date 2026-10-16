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ЦСКА 1948 нямаше проблеми срещу третодивизионния Нетохимик и е първият осминафиналист в турнира за Купата на България след победа с 4:0 в Бургас.

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Tимът от Бистрица, който през 2023-а стигна до финала на надпреварата, където загуби от Лудогорец, реши всичко още преди почивката.

Андре Хофман от добавка вкара откриващото попадение на стадион "Лазур" още в шестата минута, а Атанас Илиев вкара първия от двата си гола само минутка по-късно - 2:0.

До почивката Брайън Собреро реализира за 3:0, а минута преди края на полувремето Илиев се разписа с втори гол, оформяйки резултата на 4:0.

По-късно днес Янтра приема Локомотив (Пловдив), а в събота предстоят още осем мача от фазата на 1/16-финалите.

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