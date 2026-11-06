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От ЦСКА благодариха на своите привърженици за подкрепата по време на вчерашното гостуване на Панатинайкос.
На трибуните на Олимпийския стадион в Атина имаше над 2500 "червени" запалянковци, които не спряха да подкрепят любимия си отбор.
"Армейците" допуснаха поражение с 1:2 и остават с една спечелена точка в основната фаза на Лигата на конференциите. За тима на Маркус Гиздол предстоят срещи с Трабзонспор, КуПС и Тюн.
"Армейци, отново бяхте неотлъчно до отбора и не спряхте да го подкрепяте до последния съдийски сигнал. Благодарим на всички, които бяха с ЦСКА в Атина!", написаха от клуба.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.