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ЦСКА загуби от Панатинайкос с 1:2 в Атина и остава на 28-о място в Лигата на конференциите сред 36-те отбора в третия по сила турнир на УЕФА. Българският представител имаше неособено добрия късмет да срещне два от четирите тима, които са с пълен актив и, очевидно, в най-добра форма от всички в надпреварата - Монако и ПАО.

ЦСКА

Но не всичко е изгубено за ЦСКА, въпреки че армейците имат само точка след първите си три срещи.

Програмата на "червените" до края на основната фаза:

26 ноември ЦСКА - Трабзонспор

10 декември КуПС Куопио (Финландия) - ЦСКА

17 декември ЦСКА - Тюн (Швейцария).

Компютърната прогноза на платформата Football Meets Data, официален партньор на УЕФА, вади тима от София от уравнението за първите 24 места и го поставя точно там, където е в момента. Според нея ЦСКА ще вземе 5 или 6 точки общо, а за място в топ 24 и плейофите ще са необходими вероятно 7.

На практика две победи са това, към което отборът на Маркус Гиздол трябва да се стреми в оставащите си три срещи.

На върха са Монако, Панатинайкос, Твенте и Лугано с по 12 точки, а гибралтарският Линкълн Ред Импс сензационно е с 3, след като в четвъртък шокира Хайдук Сплит с 1:0.

Зад ЦСКА има ред силни отбори като Хетафе, Мидтиланд, Пафос и шотландския Хартс.

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