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ЦСКА получи лоши новини преди изключително важните си двубои в края на календарната година.

Според "Тема Спорт" крилото на "червените" Лео Перейра ще отсъства от игра за повече от месец, след като травмата му се оказа по-сериозна от очакваното.

Той получи травма в областта на адукторите преди двубоя срещу датския Норшеланд от турнира Лига на конференциите.

Очакванията бяха за по-лек проблем, но Лео Перейра ще отсъства повече от месец и дори не е ясно дали той ще се завърне до края на годината.

Това означава, че той със сигурност пропуска утрешното дерби срещу Лудогорец, както и дербито срещу Левски на 8 ноември.

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Освен това той ще пропусне и поне три от следващите мачове на ЦСКА в Европа, а проблемът може и да го извади от всеки еводуел от основната фаза на Лигата на конференциите.

Аут за предстоящия сблъсък с Лудогорец ще е и голмайсторът на "армейците" Жоел Цварц. Таранът, който има 12 попадения от началото на сезона, получи разтежение на дясното бедро при гостуването на Несебър за Купата на България.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.