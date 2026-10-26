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ЦСКА е новият лидер в Първа лига след победа с 2:0 над Лудогорец на Националния стадион в София.

ЦСКА

Аржентинците Анжело Мартино и Леандро Годой качиха "червените" на върха поне за 24 часа.

За Мартино попадението е първо с екипа на 31-кратния шампион.

Футболистите на Гиздол, които за последен път домакинстваха на стадион "Васил Левски" преди завръщането си на "Армията", бяха по-добрият отбор през по-голямата част от мача и напълно заслужено взеха трите точки, нанасяйки първо шампионатно поражение на своя опонент.

Отборът на Маркус Гиздол е с 30 точки и два мача повече от Левски (28 т.), докато Лудогорец остава трети с 26 пункта в актива и среща по-малко - именно със "сините".

Маркус Гиздол възроди ЦСКА.
Маркус Гиздол възроди ЦСКА. Снимка: Булфото

Загубата пък е първа за Игор Йовичевич след завръщането му в Разград.

Интересно бе и на трибуните, където до напрежение между фенове на ЦСКА и Лудогорец се стигна малко преди първия съдийски сигнал на Националния стадион "Васил Левски".

Малка група запалянковци, около 10 души, се спречкаха между секторите В и лъвчето на Б за около 2-3 минути. Част от привържениците на двата отбора започнаха да си разменят юмруци през оградата, тъй като около тях нямаше охрана. За щастие, напрежението беше бързо потушено от своевременната намеса на стюардите и няколко полицая, които пристигнаха впоследствие.

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