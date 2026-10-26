2:0 за "червените", Анжело Мартино с дебютен гол за столичния гранд

8039 Снимка: Булфото

ЦСКА е новият лидер в Първа лига след победа с 2:0 над Лудогорец на Националния стадион в София.

Аржентинците Анжело Мартино и Леандро Годой качиха "червените" на върха поне за 24 часа.

За Мартино попадението е първо с екипа на 31-кратния шампион.

Футболистите на Гиздол, които за последен път домакинстваха на стадион "Васил Левски" преди завръщането си на "Армията", бяха по-добрият отбор през по-голямата част от мача и напълно заслужено взеха трите точки, нанасяйки първо шампионатно поражение на своя опонент.

Отборът на Маркус Гиздол е с 30 точки и два мача повече от Левски (28 т.), докато Лудогорец остава трети с 26 пункта в актива и среща по-малко - именно със "сините".

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Маркус Гиздол възроди ЦСКА. Снимка: Булфото

Загубата пък е първа за Игор Йовичевич след завръщането му в Разград.

Интересно бе и на трибуните, където до напрежение между фенове на ЦСКА и Лудогорец се стигна малко преди първия съдийски сигнал на Националния стадион "Васил Левски".

Малка група запалянковци, около 10 души, се спречкаха между секторите В и лъвчето на Б за около 2-3 минути. Част от привържениците на двата отбора започнаха да си разменят юмруци през оградата, тъй като около тях нямаше охрана. За щастие, напрежението беше бързо потушено от своевременната намеса на стюардите и няколко полицая, които пристигнаха впоследствие.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.