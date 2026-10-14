Откриването вероятно ще е в края на месеца срещу Славия

11939 Снимка: Facebook/CskaSofia

Вече няма пречки ЦСКА да играе мачовете си на новия стадион "Българска армия". Клубът се похвали в профила си в социалните мрежи, че от днес встъпва във владение на реконструираната арена, след като е минала и инспекцията на Министерството на спорта.

Това означава, че още следващото домакинство на "червените" може би ще е именно на "Армията", която бе затворена преди почти 3 години, съборена и се появи в нов, модерен вид на същото място.

Следващият домакински двубой е срещу Лудогорец на 26 октомври, но е възможно тази среща да бъде отложена заради европейските ангажименти на ЦСКА. Така най-вероятно откриването ще е на мача със Славия, който е на 30 октомври (петък), но клубът ще направи необходимото да бъде изместен за уикенда - вероятно събота, 31 октомври.

Ето и съобщението на клуба:

"Скъпи армейци,

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Мечтата ни вече е реалност!

С огромна радост ви информираме, че днес бе направена още една важна стъпка и ЦСКА официално встъпи във владение на стадион "Българска армия".

Нашият отбор вече ще посреща двубоите си на истинско бижу - гордост за всички наши привърженици и за цяла България.

Зад реализирането на тази изключителна цел стоят много усилия, труд и професионализъм.

Преди всичко искаме да благодарим на Министерството на младежта и спорта и на всички държавни институции за отличното взаимодействие и активната им подкрепа. Тяхната помощ изигра важна роля за успешното финализиране на процедурите и сбъдването на мечтата на поколения армейци. С общи усилия успяхме да доведем процеса до край и да се завърнем в нашия обновен дом.

"Това е важна стъпка за развитието на спортната инфраструктура в България и за създаването на съвременни условия за провеждане на футболни срещи", заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов след срещата с представителите на ЦСКА.

ЦСКА поздравява всички свои привърженици и им желае изключителни емоции и невероятни моменти на трибуните на най-модерния стадион в България.

Честито, армейци!"

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.