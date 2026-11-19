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От ЦСКА обявиха важна информация за своите привърженици относно продажбата на билети за предстоящия сблъсък срещу Трабзонспор от Лигата на конференциите. Срещата на стадион "Българска армия" е насрочена за 26 ноември от 22:00 часа, а от 16:30 часа днес пропуските стават достъпни за всички притежатели на фен карти на клуба.
Ето какво написаха от лагера на червените:
"Армейци,
Информираме ви, че след 16:30 ч. днес всички притежатели на фен карта на ЦСКА ще могат да закупят свободно билети за домакинския мач срещу Трабзонспор от UEFA Conference League.
Двубоят ще се играе на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 ч. на ст. "Българска армия"."
Спортът е повече от резултат
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.