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ЦСКА обяви официалната програма за дългоочакваното завръщане на стадион "Българска армия". В събота, 31 октомври, "червените" ще изиграят първия си официален мач на реконструираното съоръжение, като ще посрещнат Славия от 19:30 часа в среща от 14-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА

От клуба разкриха подробности за организацията на събитието, което ще бъде съпътствано от специална програма за привържениците.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени три часа преди началото на двубоя - в 16:30 часа, а точно час по-късно, в 17:30 часа, ще започне официалната програма по случай завръщането на ЦСКА в Борисовата градина.

Церемонията ще бъде излъчена пряко в официалния YouTube канал на ЦСКА, за да могат и привържениците, които няма да присъстват на трибуните, да проследят събитието.

"Червените" представиха и менюто с храни и напитки, които ще се предлагат на специални павилиони в обновеното съоръжение.

Безалкохолните напитки от 400 мл ще струват 3,50 евро, минералната вода от същото количество - 1,50 евро, а еспресото - 2 евро. Студеният чай ще бъде 3,90 евро, домашната лимонада - 3,50 евро, а наливната безалкохолна бира - 3,50 евро.

Сред предложенията за храна са телешки чийзбургер с пържени картофки и напитка за 14,50 евро, тортила с пиле, салата, колсло и бисквитка за 13 евро, както и хотдог с немски вурст, пържени картофки и напитка за 11 евро.

Предвидени са още салата "Цезар" с мъфин и студен чай за 11,50 евро, както и два варианта за пуканки с напитка на цена 7,50 евро.

От ЦСКА приканиха привържениците да пристигнат по-рано, за да станат част от празничната атмосфера около първия мач на "Българска армия" след реконструкцията.

Програмата за 31 октомври:

16:30 ч. - Отваряне на вратите

17:30 ч. - Начало на официалната програма

19:30 ч. - ЦСКА - Славия

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