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Празникът на феновете на ЦСКА по повод дебюта на новия стадион "Българска Армия" не беше пълен, тъй като играчите на треньора Маркус Гиздол не успяха да победят Славия - 0:0 в 13-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА

Дългоочакваният мач за 18 хиляди "червени" привърженици ги остави и с доза горчивина, тъй като отборът им опита всичко, но не успя да вкара гол на компактния отбор на "белите". Освен това домакините можеше и да загубят, тъй като Славия изпусна дузпа.

Въпреки негативния резултат, за "армейците" 90-те минути бяха голям празник. Няколко хореографии и непрестанни скандирания огласиха Борисовата градина и направиха запомнящо се нанасянето в новия дом. На полувремето дори се стигна до предложение за брак в центъра на терена.

Спортно-технически точката е 31-ва за ЦСКА в шампионата и тимът е на една зад шампиона Левски, който обаче е с човек по-малко. Славия записа вт оро поредно равенство и е на седмото място с 13 точки.

Снимка: БТА

"Червените" доминираха още в началото на мача, но се затрудняваха да пробият защиятния блок на съперника. След серия неточни удари, Славия бе по-близо до гол в 22-ата минута след грешка на Фьодор Лапоухов. Йоан Борносузов можеше да го накаже, но вратарят блокира удара при излизането си извън наказателното поле.

После дойдоха силните минути за вратаря на Славия Иван Андонов. Младият българин направи чудесни спасявания след удари на Макс Ебонг. На другата врата Лапоухов също отрази един удар.

През втората част можеше да стане страшно за ЦСКА. В 53-ата минтуа Славия получи правото да изпълни дузпа след разглеждане с ВАР, при което се видя, че Факундо Родригес извършва нарушение срещу Васил Казълджиев. Зад бялата точка застана опитния Иван Минчев, но Лапоухов спаси удара му.

Снимка: Bulphoto

Това даде импулс на ЦСКА и пропуските започнаха пред вратата на "Белите". Стефано Сенси направи такъв, а в 70-ата минута и Леандро Годой след центриране от дясно. Малко след това Андонов спаси нов удар на Сенси.

В 85-ата минута Емилиян Гогев вкара гол за Славия, който беше отменен заради засада, а в продължението на срещата Факундо Родригес пропусна златен шанс да се превърне в героя на ЦСКА, стреляйки с глава покрай вратата.

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