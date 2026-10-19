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ЦСКА прави всичко необходимо, за да изиграе първия си домакински мач на реконструирания стадион "Българска армия" срещу Славия на 30 октомври, твърди БГНЕС.

ЦСКА

Въпреки че съоръжението вече изглежда в завършен вид, преди официалното му използване трябва да бъдат проверени редица технически елементи и съоръжения. Именно тези финални тестове забавят обявяването на конкретна дата за завръщането на "червените" в своя дом.

По програма ЦСКА трябва да посрещне Лудогорец на 26 октомври в двубой от 12-ия кръг на първенството. Засега няма окончателно решение дали столичният клуб ще се възползва от възможността да отложи срещата.

Дори мачът с разградчани да се проведе по график, той няма да бъде на новия стадион, а на "Васил Левски".

Така срещата със Славия на 30 октомври се очертава като възможна дата за дългоочакваното завръщане на "червените" у дома, ако всички проверки приключат успешно.

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