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Носителят на Купата на България ЦСКА отпътува за гостуването си на Нордшеланд в Лигата на конференциите без двама основни футболисти, които лекуват контузии. Воденият от германския треньор Маркус Гиздол отбор отлетя за Копенхаген без Жан-Филип Гбамен и Жоел Цварц.

Защитникът от Кот д'Ивоар пропусна двубоите с ЦСКА 1948, Монако и Несебър поради мускулна контузия, а очакванията са да се завърне на терена за домакинството на Лудогорец в понеделник.

Нидерландският голмайстор също има проблем с мускул на бедрото, който накара треньорския щаб да го извади в началото на второто полувреме при визитата край морето за Купата през уикенда. Цварц е вкарал 12 попадения за "червените" във всички турнири от началото на сезона.

ЦСКА отлетя за датската столица тази сутрин. Мачът с Нордшеланд ще се играе в градчето Фарум, което се намира на 20 километра северозападно от Копенхаген. Двубоят е от 19:45 часа българско време в четвъртък вечер.

Междувременно треньорът Маркус Гиздол е провел последните няколко тренировки преди заминаването на изкуствения терен на школата на столичани, за да могат играчите му да бъдат максимално подготвени за същата настилка, която ги очаква на "Райт ту дрийм парк", където ще се проведе утрешния двубой.

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"За нас изкуственият терен е нещо ново. Доста от футболистите не са играли на такова покритие, но ние излизаме във всеки мач за победа. Досега не съм играл официални срещи на такъв терен, само съм тренирал. В Аржентина подобни настилки не са обичайни. Ще се опитаме да направим нещата по най-добрия начин", заяви аржентинският защитник Анджело Мартино при заминаването. "Липсата им ще се усети и не ни е приятна. От друга страна, имаме много добър състав с качествени футболисти. Утре ще се опитаме да защитим честта на отбора и за тях. В момента се чувствам добре. В течение на сезона понякога се усеща умора, защото мачовете се натрупват. Изцяло сме концентрирани върху предстоящите двубои и се опитваме да се възстановяваме по най-качествения начин за срещите до края на годината. Успяхме в известна степен да се запознаем с Нордселанд. Утре ще видим как ще влезем в мача", добави той.

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