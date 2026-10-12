ЦСКА излезе с остра декларация след вчерашния мач в Бистрица, спечелен с 3:2 срещу домакина ЦСКА 1948. Това бе очаквано след изказването на спортния директор Валентин Илиев минути след последния съдийски сигнал.

Прикачено е и видео със скандални съдийски решения. Линк към клипа.

Ето какво гласи отвореното съобщение:

"След вчерашната поредна наказателна акция срещу нашия отбор от страна на съдиите, ЦСКА входира официална жалба до Съдийската комисия на БФС.

Категорично настояваме реферът Любослав Любомиров не само повече да не получава наряд за мачовете на нашия тим, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Аргументите за това са пределно ясни и неоспорими: безкраен низ от обратни фаулове, подминати нарушения срещу наши футболисти и изфабрикувани такива в полза на съперника; напълно неадекватно и тенденциозно поведение на Любомиров в течение на целия двубой, с което той показа, че категорично няма място в българското елитно съдийство.

Ще маркираме само няколко фрапиращи епизода - спестен втори жълт картон в края на първото полувреме на Куеяр за нарушение в гръб срещу Сенси (ситуация, която за всеобщо изумление бе интерпретирана от главния съдия като фаул на италианеца!?), абсолютно несъществуващ фаул срещу Русев, от който падна изравнителния гол за 2:2, също толкова измислен втори жълт картон на Сенси, довел до отстраняването му от игра. И още, и още...

Възмутени сме не само от съдийството на Любомиров, но и от все по-дългия списък с мачове на ЦСКА, опорочавани от съдийските бригади, все в наш ущърб.

В някои от тези двубои тимът ни загуби точки заради грешките на реферите. В края на миналия сезон в Разград ЦСКА ритуално бе посечен след каратисткия удар на бранител на Лудогорец в гърдите на Леандро Годой в наказателното поле - ситуация, която бе подмината от главния рефер Стоян Арсов и VAR арбитърът Васил Минев (впоследствие тихомълком реабилитиран в съдийството).

Преди няколко кръга във Варна пък Радослав Гидженов и екипът му подминаха очевидна игра с ръка на защитник в наказателното поле на Спартак в самия край на двубоя, което костваше потенциални 2 точки в актива ни.

В поредица от други мачове от началото на първенството (срещу Септември, Арда и др.) тимът ни е подлаган на откровен терор с несъществуващи наказателни картони за наши футболисти и безумни отсъждания.

Но кулминацията безспорно настъпи вчера в Бистрица. Още едно доказателство за тоталната неадекватност на Любомиров и екипа му дойде и от съдийския доклад за срещата, в който като автор на второто попадение за ЦСКА е записан... Стефано Сенси.

Фактите наистина са стряскащи - от началото на сезона не е изминала дори една трета, а футболистите на ЦСКА вече имат 26 жълти и 2 червена картона, като повечето от ключовите ни играчи имат поне по два, че и по три! Само за сравнение - основните ни конкуренти в първенството са с двойно по-малко официални предупреждения. И така в решителната част от сезона тимът ни ще е обезкървен с липсата на един, двама, трима титуляри на практика във всеки двубой...

Искаше ни се да вярваме, че с назначението на известен чуждестранен специалист начело на Съдийската комисия, със срещите и дискусиите по отношение на съдийството, на които непрестанно се отзоваваме, нещата ще се подобрят. Искаше ни се да вярваме, че заедно можем да правим продукт, който да вдъхновява децата и да привлича известни и доказани личности от международната сцена.

Проблемът е, че добрите намерения - седмица след седмица - се сблъскват с грозната реалност в българското съдийство. И промяната си остава само пожелание, на което едва ли някой вече вярва.."