"Пунктът за фен регистрация на ЦСКА се мести на стадион "Българска армия". Новото му местоположение ще бъде на главния вход на стадиона.
Във връзка с преместването пунктът няма да работи на 8 и 9 ноември (неделя и понеделник). От вторник, 10 ноември, ще можете да ни откриете на новото място с обичайното работно време - от 8:00 до 19:30 часа", заявиха от ЦСКА в официалната си страница във "Фейсбук".
Утре предстои първото шампионатно Вечно дерби за сезона
Домакин е "Левски", като срещата за първенство е с начален час 17:00 на националния стадион "Васил Левски".
В началото на септември ЦСКА победи големия съперник за Суперкупата, а сега двата отбора влизат в двубоя в двете крайности - шампионите победиха Ягиелония в Лига Европа с 1:0, докато носителите на Купата и Суперкупата отстъпиха с 1:2 на Панатинайкос в Лига на конференциите.