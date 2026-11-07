Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

ЦСКА мести пункта си за фен регистрация. До момента той се намираше пред сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА

"Пунктът за фен регистрация на ЦСКА се мести на стадион "Българска армия". Новото му местоположение ще бъде на главния вход на стадиона.

Във връзка с преместването пунктът няма да работи на 8 и 9 ноември (неделя и понеделник). От вторник, 10 ноември, ще можете да ни откриете на новото място с обичайното работно време - от 8:00 до 19:30 часа", заявиха от ЦСКА в официалната си страница във "Фейсбук".

Утре предстои първото шампионатно Вечно дерби за сезона

Домакин е "Левски", като срещата за първенство е с начален час 17:00 на националния стадион "Васил Левски".

В началото на септември ЦСКА победи големия съперник за Суперкупата, а сега двата отбора влизат в двубоя в двете крайности - шампионите победиха Ягиелония в Лига Европа с 1:0, докато носителите на Купата и Суперкупата отстъпиха с 1:2 на Панатинайкос в Лига на конференциите.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Откриха телата на петима моряци на закарания за ремонт във Варна кораб Wine Trader Днес
Откриха телата на петима моряци на закарания за ремонт във Варна кораб Wine Trader
20507
Хейли Бийбър проговори за здравословните проблеми след майчинството Лайф
Хейли Бийбър проговори за здравословните проблеми след майчинството
2907
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити, катастрофата е сигурна Бизнес
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити, катастрофата е сигурна
8874
Кибератаки застрашават жизненоважни системи в Европа, Италия е в повишена готовност IT
Кибератаки застрашават жизненоважни системи в Европа, Италия е в повишена готовност
1326
От милиционерските кордони до последния поклон: Uriah Heep и две различни Българии в непоказвани снимки Impressio
От милиционерските кордони до последния поклон: Uriah Heep и две различни Българии в непоказвани сни...
5818
Няма безплатен обяд! Защо в Германия никой няма да ви почерпи с бира? Trip
Няма безплатен обяд! Защо в Германия никой няма да ви почерпи с бира?
6447
Коледен сладкиш с вкус на меденки и лате - ароматът му ще изпълни цялата къща Вкусотии
Коледен сладкиш с вкус на меденки и лате - ароматът му ще изпълни цялата къща
780
Слънчев ще бъде съботният ден Времето
Слънчев ще бъде съботният ден
998