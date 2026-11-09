И докато "червените" имат само две точки аванс на върха, то със същия актив Славия (Прага) води с 12 в Чехия

39 Снимка: БТА

ЦСКА спечели с 3:0 Вечното дерби срещу Левски и така остана единствения непобеден отбор от началото на сезона в родния елит.

Двата ни гранда се изправиха един срещу друг в мач от 14-ия кръг и все още нямаха поражения, но за Левски това се промени, при това по болезнен начин.

ЦСКА обаче излезе на върха в класирането и все още не е допуснал поражение, като четирите издънки на "червените" в първенството са две равенства срещу Славия и по една със Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив).

Това също така остави ЦСКА сред 24-те отбора в цяла Европа, които все още не са допускали загуба в шампионатите си, което е впечатляващо постижение в средата на ноември.

Преди този уикенд непобедените отбори бяха 30, но освен Левски поражение претърпяха нидерландският Фейенорд, швейцарският Лугано, азербайджанският Карабах, кипърският Аполон и Виртус от Сан Марино.

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Сред отборите без загуба най-дългата серия е на ТНС в шампионата на Уелс, където местният първенец има 14 победи и две ремита за общо 16 кръга. Авансът на "светците" на върха е от шест точки.

Доста по-впечатляващ е авансът на втория отбор в тази класация - сръбският Цървена Звезда, който за 15 мача има 14 победи и едно равенство. Вчера грандът от Белград победи преследвача си Войводина (Нови Сад) и вече води с 11 точки пред него.

Пред ЦСКА в тази класация е словашкият Дунайска Стреда, който също няма загуба от 14 мача, но от тях победите са 12, а равенствата две.

Едва след това идва ред на ЦСКА и на чешкия Славия (Прага). Два отбора, които са с актив от 10 победи и четири ремита след 14 кръга.

Любопитното е, че ЦСКА води със само две точки и дори и да не загуби до края на годината може да остане на второто място, защото Левски е с мач по-малко. За сравнение Славия (Прага), който има същия актив като ЦСКА вече води с впечатляващите 12 точки в Чехия.

Иначе в Европа има само един напълно перфектен отбор и това е Порто, който е с 11 победи от 11 мача.

В тази класация на непобедените компания на ЦСКА правят отбори като Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд, Лацио, Рома и австрийският Ред Бул Залцбург.

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