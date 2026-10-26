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От ЦСКА обявиха, че във вторник, 27 октомври, започва продажбата на билети за първия мач на реновирания стадион "Българска армия". "Червените" откриват съоръжението със столично дерби срещу Славия от 19:30 часа.

ЦСКА

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Армейци,

От утре (27 октомври) стартира продажбата на билети за първото домакинство на ЦСКА на ст. "Българска армия" след реконструкцията.

Двубоят срещу Славия от 14-ия кръг на Първа лига ще се играе на 31 октомври (събота) от 19:30 ч. Билети за мача ще могат да закупят притежателите на фен карти на ЦСКА.

В утрешния ден (27 октомври) онлайн продажбата ще е активна само за притежателите на абонаментни карти на ЦСКА за миналия сезон (2025/2026 г.), а останалите билети ще бъдат пуснати в свободна продажба на 28 октомври (сряда).

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А

- Ниво "Silver" - 125 евро

- Ниво "Bronze" с включен кетъринг (вход A1) - 50 евро

- Ниво "Bronze" (вход A5) - 30 евро

• Сектор В - 20 евро

• Сектор Г - 12 евро

• Сектор Б - 15 евро

• Сектор Б (гости) - 12 евро

Стъпките за покупка на онлайн билет са следните (за улеснение вижте и приложеното видео):

Подробна информация ще откриете на cska.bg

САМО ЦСКА!"

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