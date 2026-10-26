ЦСКА пусна евтини билети за дългоочакваното завръщане на "Армията" (Видео)
Талоните са в продажба от вторник
От ЦСКА обявиха, че във вторник, 27 октомври, започва продажбата на билети за първия мач на реновирания стадион "Българска армия". "Червените" откриват съоръжението със столично дерби срещу Славия от 19:30 часа.
ЦСКА
Ето какво написаха от ЦСКА:
"Армейци,
От утре (27 октомври) стартира продажбата на билети за първото домакинство на ЦСКА на ст. "Българска армия" след реконструкцията.
Двубоят срещу Славия от 14-ия кръг на Първа лига ще се играе на 31 октомври (събота) от 19:30 ч. Билети за мача ще могат да закупят притежателите на фен карти на ЦСКА.
В утрешния ден (27 октомври) онлайн продажбата ще е активна само за притежателите на абонаментни карти на ЦСКА за миналия сезон (2025/2026 г.), а останалите билети ще бъдат пуснати в свободна продажба на 28 октомври (сряда).
Цените на билетите са както следва:
• Сектор А
- Ниво "Silver" - 125 евро
- Ниво "Bronze" с включен кетъринг (вход A1) - 50 евро
- Ниво "Bronze" (вход A5) - 30 евро
• Сектор В - 20 евро
• Сектор Г - 12 евро
• Сектор Б - 15 евро
• Сектор Б (гости) - 12 евро
Стъпките за покупка на онлайн билет са следните (за улеснение вижте и приложеното видео):
Подробна информация ще откриете на cska.bg
САМО ЦСКА!"