ЦСКА пусна ограничена бройка билети и написа: Големият ден настъпи
Днес "червените" се завръщат у дома
ЦСКА успя да осигури допълнителен, но ограничен брой билети преди дългоочакваното завръщане на стадион "Българска армия".
ЦСКА
Днес от 19:30 "червените" се изправят срещу Славия, а това ще е и официалното откриване на новия стадион, както и сбъдването на една мечта за хиляди фенове на клуба.
"Големият ден настъпи", написаха от клуба и уточниха как феновете могат да се сдобият с въпросната бройка ограничени пропуски.