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ЦСКА успя да осигури допълнителен, но ограничен брой билети преди дългоочакваното завръщане на стадион "Българска армия".

ЦСКА

Днес от 19:30 "червените" се изправят срещу Славия, а това ще е и официалното откриване на новия стадион, както и сбъдването на една мечта за хиляди фенове на клуба.

"Големият ден настъпи", написаха от клуба и уточниха как феновете могат да се сдобият с въпросната бройка ограничени пропуски. 

 

 

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