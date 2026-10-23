Очаква се завръщането на "Българска армия" да стане факт след двубоя с Лудогорец

950 Снимка: Bulphoto

ЦСКА пусна в продажба билетите за предстоящия домакински двубой от 12-ия кръг на Първа професионална лига срещу Лудогорец.

Срещата ще се играе на 26 октомври (понеделник) от 19:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски" и се очертава да бъде последното домакинство на Националния стадион преди завръщането на реконструирания "Българска армия".

От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, както и на касите на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" (работно време 10:00-19:00 ч.). В деня на мача (26 октомври) касите ще работят от 13:00 ч. до началото на второто полувреме. Билети се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в цялата партньорска мрежа на Eventim.

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А, ВИП Ложа 8 - 100 евро

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

• Сектор А, Ложи - 25 евро

• Сектор А - 20 евро

• Сектор В - 15 евро

• Сектор Г - 10 евро

• Сектор Б, блок 26 (гости) - 10 евро.

В деня на мача (26 октомври) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко" (от 13:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

Призоваваме "червените" фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя, заявиха от ЦСКА.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.