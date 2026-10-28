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ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за съботния двубой със Славия, който ще бъде първи на стадион "Българска армия" след реконструкцията на спортното съоръжение. Както е известно, на няколко пъти новата система, чрез която се продават пропуски, блокира, но вече всички проблеми са отстранени.

ЦСКА

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Информираме ви, че вече всички притежатели на фен карта на ЦСКА могат да закупят свободно билети за историческия първи мач на "Българска армия" на ЦСКА срещу Славия на 31 октомври (събота) от 19:30 ч.

Можете да закупите билети чрез портала tickets.cska.bg".

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