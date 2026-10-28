2032 Снимка: cska.bg

След като продажбата на билети за притежателите на абонаментни карти от миналия сезон се превърна в тотален хаос вчера, днес от ЦСКА публикуваха позиция, свързана с домакинството на Славия в събота.

Мачът ще бъде първи на реновирания стадион "Българска армия", а темата с билетите бе и продължава да е основна тема сред привържениците на клуба.

По принцип вчера трябваше билетите да са достъпни за хората с абонаментни карти от предходния сезон, а днес да влязат в свободна продажба за останалите желаещи, които имат задължителната фен карта за "Армията".

Но след като сайтът падна няколко пъти, сега от клуба обявиха следното:

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"Преди всичко искаме да ви благодарим за огромния интерес към двубоя, с който ще ознаменуваме завръщането в нашия исторически дом - "Българска армия". За пореден път доказвате изключителната си любов и отдаденост към ЦСКА, която е движещата сила за всичко, което правим. Ще подчертаем отново, че ускорихме максимално сроковете за организиране на първия официален мач на "Армията" - поради огромното ни желание да ви посрещнем на нашия стадион възможно най-скоро. Направихме го с ясното съзнание, че има системи и функционалности, които все още не са активни или не работят по оптимален начин. Отново ви призоваваме за търпение и разбиране в името на общата ни кауза! Във връзка с възникналите технически проблеми с продажбата на билети чрез портала tickets.cska.bg за двубоя със Славия на 31 октомври (19:30 ч.) за част от картодържателите на ЦСКА (за сезон 2025/2026 г.), информираме, че удължаваме и през днешния ден срока, през който ще могат да се възползват от тяхното предимство. След това ще активираме и свободната продажба на билети за притежателите на фен карти на ЦСКА. Сигнализираме, че част от причините за възникналите технически проблеми са свързани и с опитите за злоупотреба. В тази връзка информираме, че установените извършители ще бъдат санкционирани. САМО ЦСКА!"

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