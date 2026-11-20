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ЦСКА ще има нов клубен лекар. Става дума за добре познатия на "Българска армия" Ивайло Якимов. Той ще бъде привлечен от Лудогорец, където работи дълги години - първо като доктор на първия тим, а след това на школата, дублиращия и женския отбори.

Ивайло Якимов ще замени на поста напусналия през октомври Мариян Добрев. Якимов има солиден опит, като е работил в Спартак Варна, Литекс и шотландския Хартс.

Той е бил в ЦСКА от 2004 до 2006 г., като е част от шампионския отбор на "червените" за 2005 г.

Музеят на ЦСКА пък също ще има нов уредник. Неговото име е Ивайло Русев, който бе част от делегацията на армейците в европейските гостувания през сезона. Новината бе потвърдена в шоуто на Ники Кънчев по Дарик радио, където гостуваха Русев и Милен Василев - търговски директор на ЦСКА и основател на онлайн съкровищницата за историята на клуба - статистическия уебсайт fccska.com. Самият Ивайло Русев също е част от платформата. Той заменя на позицията досегашния уредник на музея Христо Христов - Чичо Граф, наследил дългогодишния пазител на армейската памет Александър Манов след кончината му на 25 декември 2020 г.

"В музея ще могат да се видят неща, които другаде не могат да бъдат намерени. В България най-добрият отбор е ЦСКА, най-големите футболисти са от ЦСКА, така че е нормално всичко най-добро да е там. Историята на клуба е съхранена", сподели Ивайло Русев пред Ники Кънчев, а двамата червени служители подариха и тениска, 3D пъзел на "Армията" и новия алманах на ЦСКА за миналия сезон, които ще бъдат включени в ежегодния Коледен търг на Дарик радио.

Все още не е ясно кога ще отвори врати новият уникален музей на "Българска армия".

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